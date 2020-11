Zwei europaweit Gesuchte in Wien geschnappt

Zwei Männer, nach denen im Zusammenhang mit Zwangsprostitution europaweit gesucht wurde, sind am Mittwoch in Wien-Favoriten aufgespürt und festgenommen worden. Die Verdächtigen im Alter von 31 und 42 Jahren waren von den deutschen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben. In Österreich bzw. in Wien seien sie nicht straffällig geworden, sondern nur untergetaucht, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Anfrage.