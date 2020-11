Zdenka Badovinac erhält Igor Zabel Award 2020

Zdenka Badovinac, Direktorin der Moderna galerija in Ljubljana, erhält den Igor Zabel Award for Culture and Theory 2020. Die seit 2018 biennal vergebene Auszeichnung der Erste Stiftung in Wien und der Igor Zabel Association for Culture and Theory (Ljubljana) ist mit 40.000 Euro dotiert und soll am 4. Dezember in Ljubljana überreicht werden.