Weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja trifft Kurz

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist am Donnerstag und Freitag in Wien zu Gast. Neben einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), das Donnerstagnachmittag stattfindet, sind auch Gespräche mit anderen hochrangigen Politikern geplant. Am Freitag nimmt die ehemalige Präsidentschaftskandidatin an einem Runden Tisch mit der weißrussischen Zivilgesellschaft teil.