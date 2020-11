Frau in Wien-Penzing umgebracht, Mann tötete sich selbst

Mordalarm in Wien-Penzing: Eine 29-jährige Frau ist von ihrer Mutter und ihrem Ex-Freund am späten Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden worden. Das Opfer wies eine Schussverletzung im Kopfbereich auf. Ermittler fuhren daraufhin zur Wohnung des Halbbruders des Ex-Freunds in Wien-Neubau und fanden dort seine Leiche. Er dürfte Selbstmord verübt haben.