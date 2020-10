Zwei humanitäre Helfer in Somalias Hauptstadt getötet

In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind der UNO zufolge zwei humanitäre Helfer mutmaßlich von der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Die zwei somalischen Helfer hätten an einer Polio-Impfkampagne des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF), der Weltgesundheitsorganisation(WHO) und des Gesundheitsministeriums mitgearbeitet, teilte die UNO in Somalia am Mittwochabend mit. Der UN-Sondervertreter für Somalia, James Swan, verurteilte die Tat aufs Schärfste.