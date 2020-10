"Größer als 5,5 Promille" - Alkotestgerät kommt an Grenze

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Polizei einen Unfallfahrer gestellt, der nach ersten Messungen mehr als 5,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, wurde der 42-jährige Fahrer am Dienstagabend nach einem Unfall bei Woldegk gestellt, nachdem er mit seinem Wagen einen Strommast touchiert hatte und weggelaufen war. Polizisten testeten ihn und stellten "größer als 5,5 Promille" als Ergebnis fest. Das Testgerät war an seine Grenze gelangt.