Austria Klagenfurt nur 1:1 in Kapfenberg

Austria Klagenfurt hat in der 2. Fußball-Liga erneut einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Beim 1:1 in Kapfenberg gaben die Kärntner in der 7. Runde am Montag bereits zum vierten Mal in dieser Saison Punkte ab. Den Ausgleich erzielte Kapfenbergs Amar Kvakic erst in der 91. Spielminute. Markus Pink hatte die Austria zuvor per Elfmeter in Führung geschossen (72.).