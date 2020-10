"Sea of Shadows": Österreichische Doku holt sich zwei Pandas

Der österreichische Dokumentarfilm "Sea of Shadows" ist beim renommierten Naturfilmfestival Wildscreen in Bristol gleich mit zwei Panda Awards gekürt worden - als einzige der nominierten Produktionen. Das Werk über den Kampf von Tierschützern um den Erhalt der Art des Vaquitas, des kleinsten Wals der Welt, war mit vier Nominierungen ins Rennen gegangen und konnte nun den Sieg in der Sparte Regie/Produzenten sowie in der Kategorie Filmmusik davontragen.