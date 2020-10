Frau attackiert polizeikritische Demonstranten und Polizei

Die Konstellation mutet etwas seltsam an: Eine 44-Jährige hat am späten Freitagnachmittag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring zunächst eine Kundgebung attackiert, die sich "gegen rassistische Polizeikontrollen" richtete. Als die Adressaten wegen der Übergriffe der Frau am Schauplatz erschienen, richteten sich ihre Aggressionen gegen die Beamten. Sie griff die Uniformierten mit Tritten und Faustschlägen an, wurde aber dennoch festgenommen.