Reduktion des Contact Tracing in Wien kein Thema

In Wien ist in Sachen Contact Tracing derzeit keine Reduktion wie in Vorarlberg angedacht. "Das ist bei uns noch kein Thema", versicherte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die Lage sei "herausfordernd, aber noch machbar". Zuletzt mussten die Behörden rund 4.000 Kontaktpersonen täglich nachverfolgen. In den vergangenen 14 Tagen habe es 5.045 Neuinfektionen gegeben, verbunden mit 40.340 Personen der Kategorie K1 und 6.727 der Kategorie K2.