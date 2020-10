Iren sorgen sich um verschwundenen Delfin "Fungie"

Die Iren vermissen seit Tagen ihren berühmten Delfin "Fungie", der einen Weltrekord hält. Er tauchte vor 37 Jahren plötzlich in der malerischen Bucht der Hafenstadt Dingle an der Südwestküste Irlands auf - und blieb. Normalerweise sind Delfine in Gruppen unterwegs. Der gut 400 Kilo schwere "Fungie" bevorzugte aber das Leben in der Bucht und zog viele Touristen an. Er ist laut Guinness-Buch der Rekorde der älteste Einzelgänger-Delfin der Welt.