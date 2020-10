Österreich nominiert "Was wir wollten" für den Auslandsoscar

Ulrike Koflers Debütfilm "Was wir wollten" ist Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar. Zu diesem Ergebnis kam die vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft entsendete Jury in einer "intensiv geführten Online-Diskussion", hieß es in einer Aussendung am Dienstagnachmittag. Netflix hat sich die internationalen Rechte bereits gesichert, in die österreichischen Kinos kommt "Was wir wollten" mit Lavinia Wilson und Elyas M'Barek ab Anfang November.