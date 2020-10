Flucht des "U-Boot-Mörders" Madsen aus Gefängnis gescheitert

Der Erfinder und verurteilte Mörder Peter Madsen ist in Dänemark kurzzeitig aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wenige hundert Meter von der Haftanstalt entfernt wurde der 49-Jährige am Dienstag wieder gefasst, nachdem schwer bewaffnete Polizei ihn - am Straßenrand sitzend - in Schach gehalten hatte. Madsen war 2018 wegen Mordes an der jungen Journalistin Kim Wall auf einem von ihm selbst gebauten U-Boot zu lebenslanger Haft verurteilt worden.