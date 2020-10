Deutscher in London wegen Terrorverdachts verhaftet

Ein 22-jähriger Mann aus Deutschland ist in London wegen Terrorverdachts festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Laut "Spiegel" lief Florian F. bei den deutschen Sicherheitsbehörden bereits als Prüffall - der Vorstufe von Gefährder. Er werde verdächtigt, einer Gruppe von IS-Anhängern in Nordrhein-Westfalen anzugehören. Scotland Yard beschuldigt den Deutschen, in fünf Fällen terroristische Propaganda-Videos verbreitet zu haben.