Trump kritisiert Wissenschafter bei Wahlkampfauftritt

US-Präsident Donald Trump hat seinen Widerstand gegen den Rat von Wissenschaftern in der Corona-Pandemie verteidigt. "Hätte ich komplett auf die Wissenschafter gehört, hätten wir jetzt ein Land, das in einer massiven Depression wäre", sagte Trump in Carson City im US-Bundesstaat Nevada am Sonntag (Ortszeit). Joe Biden kritisierte unterdessen in North Carolina Trump für dessen Umgang mit der Pandemie. "Es wird schlimmer und er lügt uns weiterhin über die Gegebenheiten an."