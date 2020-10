Erdrutsch in Vietnam tötete mindestens 13 Menschen

Bei einem Erdrutsch im Zentrum von Vietnam sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Leichen seien am Donnerstag an einer Rangerstation entdeckt worden, nachdem sie am späten Montag von Schlammmassen begraben worden waren, zitierte die Zeitung "VnExpress" die Einsatzkräfte. Seit über einer Woche gibt es in der Region immer wieder heftige Niederschläge. Insgesamt sind bei den Unwettern fast 50 Menschen ums Leben gekommen.