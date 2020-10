23-jähriger Klagenfurter mit Spielzeug-Betrug aufgeflogen

Facebook

Der 23-Jährige, der auch ein normales Spielwarengeschäft betrieb, wurde am Mittwoch festgenommen, er befindet sich in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Schriftstücke vorgefunden, die auf weitere Opfer schließen lassen.

Im Juni begannen die Ermittlungen ausgehend von einem Bagatelldelikt mit einem Schaden von 241 Euro. Es stellte sich heraus, dass sich unter den Geschädigten neben österreichischen auch Firmen aus China, Holland, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Amerika befinden.

Im Sommer 2019 verkaufte der 23-Jährige mehrere Paletten Plastikbausteine an zwei Großhändler aus Hongkong und den Niederlanden um 34.000 Euro. Der Preis lag um bis zu 20 Prozent unter dem Listenpreis, die Lieferung erfolgte, der 23-Jährige nahm den Verlust wohl bewusst in Kauf. Er bot weitere Lieferungen zu diesem Preis an, es folgten Vorauszahlungen in Höhe von 172.000 Euro. Zu einer Lieferung der versprochenen Ware kam es nicht.

Im Juni 2020 versendete der 23-Jährige an zwei Käufer in China, die Plastikbausteine bestellt hatten, mehrere Paletten Spielsand, um das Gewicht für den Frachtbrief der Spedition vorzutäuschen. Nach Beschwerden der um 46.000 Euro Geschädigten täuschte der Klagenfurter eine Schadenswiedergutmachung vor.

Die Polizei stieß im Zuge der Ermittlungen auf weitere Geschädigte, darunter rund 30 Kunden des Online-Shops des Verdächtigen. Wo das ergaunerte Geld geblieben ist, war zunächst unklar. Bei Kontoöffnungen wurde noch kein namhafter Betrag gefunden.