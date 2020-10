Frau wegen Mordversuchs in Steyr vor Gericht

Einer jungen Frau, die am Abend des Ostersonntages in Reichraming betrunken auf ihren damaligen Lebensgefährten eingestochen haben soll, wird am Donnerstag in Steyr der Prozess gemacht. Die Ungarin muss sich wegen Mordversuchs verantworten. Der Messerattacke war ein heftiger Streit mit dem ebenfalls stark alkoholisierten 27-Jährigen vorausgegangen. Ein Urteil ist schon für Donnerstag geplant.