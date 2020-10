Vorarlbergs LH Wallner Corona-negativ getestet

Der Corona-Test von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist negativ ausgefallen. Eine entsprechende Meldung der "Vorarlberger Nachrichten" hat das Landhaus in Bregenz der APA am Dienstagvormittag bestätigt. Wallner hatte sich am Montagnachmittag einem PCR-Test unterzogen und sich in Quarantäne begeben, weil er Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten künftigen Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) hatte.