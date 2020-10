Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, ist nach eigenen Angaben bei einer Wahlwerbung für US-Präsident Donald Trump falsch zitiert worden. "Meine Kommentare, die ohne meine Erlaubnis in der Werbekampagne verwendet wurden, wurden aus dem Kontext einer umfassenden Erklärung gerissen, die ich vor Monaten über die Bemühungen von Mitarbeitern der Gesundheitsbehörden abgegeben habe", so Fauci am Sonntag. In dem Video lobt Fauci Trumps Vorgehen in der Coronakrise.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr tun könnte", sagte Fauci in dem 30-sekündigen Spot. Die Bemerkung stammt aus einem Interview im März, in dem der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), die breiteren Bemühungen zur Eindämmung des Virus - unter anderem durch die Corona-Task-Force - erörterte.

Der Sprecher der Trump-Wahlkampagne, Tim Murtaugh, verteidigte die Verwendung des Zitats: Die Worte von Fauci seien "korrekt und direkt aus Dr. Faucis Mund". "Wie Dr. Fauci kürzlich im Senat aussagte, nahm Präsident Trump das Virus von Anfang an ernst, handelte schnell und rettete Leben", fügte Murtaugh hinzu. Trump selbst erklärte auf Twitter: "Es sind in der Tat Dr. Faucis eigene Worte. Wir haben laut einigen Gouverneuren einen 'phänomenalen' Job gemacht."

They are indeed Dr. Fauci’s own words. We have done a “phenomenal” job, according to certain governors. Many people agree...And now come the Vaccines & Cures, long ahead of projections! https://t.co/ANqKL4eBqJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Trump und Fauci gerieten beim Umgang mit der Pandemie mehrfach aneinander. In den USA sind bisher fast 7,7 Millionen Menschen infiziert worden und mehr als 214.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.