Ein Toter nach illegalem Autorennen in Hessen

Nach einem illegalen Autorennen im deutschen Bundesland Hessen hat es einen Toten gegeben. Drei Fahrer in Sportwagen sollen am Samstag auf der Autobahn 66 bei Hofheim an der Wettfahrt beteiligt gewesen sein. Eines der drei Fahrzeuge war zwischen Frankfurt und Wiesbaden gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen. Beide Gefährte brannten aus, die am Rennen unbeteiligte Person starb. Sie ist noch nicht identifiziert.