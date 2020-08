Paire vor US Open mit positivem Coronavirus-Test

Der Franzose Benoit Paire hat einen positiven Test auf Covid-19 abgeliefert und muss seinen Start für die am Montag beginnenden US Open absagen. Dies berichtete die "L'Equipe" am Sonntag. Paire ware als Nummer 17 gesetzt gewesen. Paire hatte schon sein Erstrundenmatch beim Masters-1000-Turnier in New York gegen Borna Coric (CRO) nicht beenden können.