25 CO-Vergiftungen nach Party in Norwegen

Nach einer Party in einem unterirdischen Bunker in Norwegen sind 25 Menschen mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Fünf von ihnen befänden sich in einem kritischen, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, berichteten örtliche Medien am Sonntag. Laut Polizei hatten bis zu 200 Menschen an der Party in der Hauptstadt Oslo teilgenommen.