76-Jähriger mit Mähtrac in Tirol abgestürzt - tot

Ein 76-jähriger Altbauer ist am Samstag in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) mit einem Mähtrac abgestürzt. Er wurde leblos in der Fahrerkabine aufgefunden. Das Fahrzeug wurde bei einer Suchaktion im Bereich des Hofes etwa 150 Meter unterhalb der Straße am Ende einer steilen Wiese von der Tochter entdeckt. Der Mähtrac verfing sich in einem Baumstamm.