Lenker krachte in NÖ mit Pkw in Polizeiinspektion

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am Samstag ein Lenker mit seinem Pkw in die örtliche Polizeiinspektion gekracht. Der 43-Jährige verlor nach Angaben der Exekutive das Bewusstsein und wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Am Gebäude wurde ein Teil der Außenwand beschädigt, Beamte wurden nicht verletzt.