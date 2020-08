Laimer nächster Ausfall im ÖFB-Team - Trimmel nachnominiert

Nach David Alaba, Florian Kainz und Valentino Lazaro fällt auch Mittelfeldmann Konrad Laimer für die Nations-League-Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien verletzt aus. Wie der ÖFB am Samstag bekannt gab, wird Christopher Trimmel vom deutschen Erstligisten Union Berlin nachnominiert.