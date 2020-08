Feuerwehr kämpft gegen Tausende Brände in Argentinien

Am Ende eines trockenen Winters toben in Argentinien Tausende Brände. Am Donnerstag standen über 175.000 Hektar in Flammen, eine Fläche mehr als vier Mal so groß wie Wien, wie die Zeitung "La Nación" berichtete. Die meisten Brände wurden im Paraná-Delta nordwestlich der Hauptstadt Buenos Aires sowie den Provinzen Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán und Chaco registriert.