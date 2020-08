Verletzter Afroamerikaner in Kenosha hatte Messer im Auto

Der von Schüssen in den Rücken bei einem Polizeieinsatz schwer verletzte Afroamerikaner in der Stadt Kenosha hat laut Ermittlungsbehörden ein Messer in seinem Auto gehabt. Das Messer sei auf dem Boden der Fahrerseite sichergestellt worden, sagte der Generalstaatsanwalt von Wisconsin, Joshua Kaul. Indes stationiert die US-Regierung wegen der Proteste Nationalgardisten und Beamte in Kenosha.

Der 29-jährige Jacob Blake habe den Polizisten zuvor "an einem bestimmten Punkt" gesagt, dass er ein Messer habe, sagte Kaul am Mittwoch (Ortszeit). In dem Auto seien keine weiteren Waffen gefunden worden. Der Fall sorgt für Empörung und Proteste in den USA. Auf einem Video des Polizeieinsatzes ist zu sehen, wie Blake sich zunächst um sein Auto bewegt, während zwei Polizisten ihm mit gezogenen Waffen folgen. Eine davon ist direkt auf seinen Rücken gerichtet. Blake öffnet die Fahrertür und beugt sich hinein, unmittelbar danach fallen sieben Schüsse.

Der Generalstaatsanwalt machte zunächst keine weiteren Angaben zum Ablauf des Zwischenfalls. Die Polizei in Kenosha ist nicht mit Kameras am Körper ausgestattet. Kaul sagte, die Polizisten hätten zuvor versucht, Blake mit einem Elektroschocker zu betäuben, dies sei aber fehlgeschlagen. Sie seien wegen eines häuslichen Konflikts gerufen worden. In dem Auto befanden sich die Kinder Blakes im Alter von drei, fünf und acht Jahren.

Generalstaatsanwalt Kaul sagte, eine Frau habe die Polizei am Sonntag alarmiert und berichtet, dass sich ihr Freund gegen ihren Willen auf ihrem Grundstück aufhalte. Die eintreffenden Beamten hätten Blake vor Ort festnehmen wollen. Ein Polizist habe ihn nach fehlgeschlagenen Versuchen am T-Shirt gepackt und ihm sieben Mal mit seiner Dienstwaffe in den Rücken geschossen, sagte Kaul. "Kein anderer Beamter hat seine Waffe abgefeuert." Der Beamte, der die Schüsse abgab, ist demnach seit sieben Jahren Polizist in Kenosha.

Die Anwälte von Blakes Familie haben angegeben, dass er einen Streit zwischen zwei Frauen habe schlichten wollen. Wegen der schweren Verletzungen ist der Familie zufolge unklar, ob der 29-Jährige jemals wieder wird gehen können.

Die Polizeischüsse auf Blake haben drei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis die Empörung über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner erneut angeheizt. Seit Tagen wird die Stadt Kenosha von teils gewaltsamen Protesten erschüttert. Am Dienstagabend wurden zwei Menschen getötet, als ein Schütze mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnete. Ein dritter Mensch wurde verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch die Entsendung von Bundespolizisten und zusätzlichen Nationalgardisten nach Kenosha an. "Wir werden Plünderungen, Brandstiftung, Gewalt und Gesetzlosigkeit auf amerikanischen Straßen nicht hinnehmen", schrieb Trump auf Twitter. "Gesetz und Ordnung" sollten wiederhergestellt werden. Es war seine erste Reaktion seit den Schüssen auf Blake.

Rund 1.000 Soldaten der Nationalgarde und über 200 Strafverfolgungsbeamte, darunter Agenten des FBI, sind nun auf dem Weg in die Stadt Kenosha. Die Sprecherin des Justizministeriums, Kerri Kupec, erklärte, dass die Entsendung der Beamten "die staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden bei der Reaktion auf die Unruhen und Ausschreitungen unterstützen." Kenosha könne nach Bedarf mit zusätzlichen Bundesmitteln versorgt werden.

Für Freitag ist in der Hauptstadt Washington ein großer Marsch gegen Polizeigewalt geplant. Er findet am 57. Jahrestag der berühmten Rede "I Have a Dream" ("Ich habe einen Traum") des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King statt.