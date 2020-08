Olympique Lyon erneut im Champions-League-Finale der Frauen

Das Champions-League-Finale der Fußball-Frauen am Sonntag (20.00 Uhr) in San Sebastian lautet Wolfsburg gegen Olympique Lyon. Der Titelverteidiger aus Frankreich feierte am Mittwochabend in Bilbao einen 1:0-Erfolg über den Liga-Rivalen Paris Saint-Germain. Wendie Renard erzielte in der 67. Minute das Goldtor für Lyon.