Deutscher Lokführer mit 2,6 Promille schlafend gefunden

Mit einem Atemalkoholwert von 2,6 Promille hat die deutsche Bundespolizei in Baden-Württemberg einen schlafenden Lokführer im Führerstand eines Güterzugs entdeckt. Der 39-Jährige habe den Zug am Dienstagabend von Harburg nach Heilbronn gefahren, teilten die Beamten am Mittwoch in Stuttgart mit.