Museum Barberini mit neuer Impressionismus-Dauerausstellung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/dpa)

Die Schau zeigt Werke von mehr als 20 Impressionisten und Post-Impressionisten - allesamt aus der Privatsammlung von Stifter und SAP-Mitgründer Hasso Plattner. Die mehr als 100 Bilder sollen neben wechselnden Ausstellungen gezeigt werden. 34 Monet-Bilder von Plattner waren bereits in der "Monet.Orte"-Schau zu sehen. Die Ausstellung zog nach Museumsangaben rund 110.000 Besucher an - trotz einer knapp zweimonatigen coronabedingten Zwangspause. Mit den gezeigten Werken werde Potsdam eines "der weltweit wichtigsten Zentren impressionistischer Landschaftsmalerei", hieß es. Außerhalb von Paris seien nirgends in Europa mehr Monet-Werke an einem Ort zu sehen.