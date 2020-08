Flüchtlings-Rettungsaktion in der Ägäis dauert an

Die griechische Küstenwache hat in der Nacht auf Mittwoch 96 Migranten aus den Fluten nordwestlich der Touristeninsel Rhodos geborgen. Das Boot der Migranten war am Dienstagabend rund 21 Seemeilen westlich der Kleininsel Chalki aus ungeklärten Gründen gekentert. Die Rettungsaktion dauere an, teilte ein Sprecher der Küstenwache in Piräus Mittwochfrüh mit.