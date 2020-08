Demos gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Israel

In Israel haben sich tausende Menschen an einem Streik gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen beteiligt. Rund eine Stunde lang dauerte am Sonntag der Ausstand, "um gegen die wachsende Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Israel und die unzureichende Strafverfolgung zu protestieren", wie das Frauen-Kollektiv Bonot Alternativa mitteilte. Im ganzen Land fanden am Abend zudem Demonstrationen statt.