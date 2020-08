Nach Boston auch NBA-Champ Toronto im Eiltempo weiter

Nach den Boston Celtics haben am Sonntag in Orlando auch die Toronto Raptors auf schnellstem Wege die zweite Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) erreicht. Der Titelverteidiger schickte die stark ersatzgeschwächten Brooklyn Nets mit einer 150:122-Abfuhr in den Urlaub. Es war der erste 4:0-Sieg der Raptors in einer "best of seven"-Serie.