Sieben Menschen bei Anschlag in Somalia getötet

In Somalia sind bei einem Anschlag am Samstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Nach Angaben der Somalischen Nationalarmee (SNA) explodierte eine Autobombe am Eingang eines Militärstützpunktes in der Hauptstadt Mogadischu. Demnach wurden mindestens zehn weitere Menschen verletzt. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff.