Vier Verletzte bei Frontalkollision in Vorarlberg

Eine Frontalkollision auf der Hohenemserstraße in Lustenau in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) hat am Freitag insgesamt vier Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 49-jähriger Pkw-Lenker einen Traktor überholen. In dem Moment kam ihm auf der Gegenfahrbahn jedoch ein 24-Jähriger mit seinem voll besetzten Pkw entgegen.