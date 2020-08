96 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

In Österreich haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) 96 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Betroffenen gab es mit 43 in Wien, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor. Bisher gab es in Österreich 21.481 positive Testergebnisse, österreichweit starben 719 Personen an den Folgen des Corona-Virus und 19.336 sind wieder genesen.