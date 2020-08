Neun Tote bei Häftlingsaufstand in Ecuador

Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis in Ecuador sind neun Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Auch sechs Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen in einer Jugendhaftanstalt in der südwestlichen Küstenstadt Guayaquil verletzt, teilte die Gefängnisverwaltung am Montag mit. Der Zustand mehrerer Polizeibeamter ist laut einem Polizeisprecher kritisch.