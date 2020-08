Reitshammer in Graz über 100 m Rücken mit Olympia-Limit

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Montagvormittag bei den Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz das Olympia- und WM-Limit über 100 m Rücken erbracht. Der 26-Jährige gewann die Heats in 53,76 Sekunden, womit er 0,09 Sekunden unter der "Olympic Qualifying Time" für Tokio 2021 blieb. Die A-Norm für die WM im Mai 2022 in Fukuoka unterbot Reitshammer um 0,27 Sekunden.