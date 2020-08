Starkregen in Teilen Oberösterreichs und Vorarlbergs

Kurze, heftige Niederschläge haben in der Nacht auf Montag in Teilen Oberösterreichs für Überflutungen und Vermurungen gesorgt. Betroffen waren die Bezirke Steyr und Steyr-Land, hieß es Montagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando zur APA. Auch in Vorarlberg machte Starkregen am Sonntag zwölf Feuerwehr-Einsätze notwendig.

© APA/BFK STEYR-LAND

In Garsten und Ternberg in Oberösterreich waren rund 100 Einsatzkräfte über drei Stunden im Einsatz, berichtete die Feuerwehr. Gegen 20.00 Uhr gingen bei den Feuerwehren in den beiden Gemeinden zahlreiche Alarmierungen ein. Die Niederschläge in den betroffenen Gemeinden betrugen über 40 Liter pro Quadratmeter und führten zu Überflutungen, Verklausungen und Verschmutzungen der Straßen. Durch die kurzzeitig aufgetretenen sehr starken Regenfälle sind Straßen zum Teil rund einen halben Meter unter Wasser gestanden - sie wurden gesichert und das Wasser umgeleitet. Auch Keller von Wohngebäuden mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden.

In Vorarlberg war der Bezirk Feldkirch am stärksten betroffen. In der Mehrzahl der Fälle mussten unter Wasser stehende Keller ausgepumpt werden, hieß es auf APA-Anfrage bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Ebenso traten kleinere Überschwemmungen auf. Im späten Nachmittag musste die Feuerwehr acht Mal ausrücken, nach 19.00 Uhr noch weitere vier Mal. Außer dem Bezirk Feldkirch gab es auch Einsätze im Bezirk Dornbirn.