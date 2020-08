WHO erwartet "sehr lange" Coronavirus-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer "sehr langen" Coronavirus-Pandemie gewarnt. Das Notstandkomitee der WHO erwarte, dass die Pandemie "sicher sehr lang" andauern werde, teilte die Organisation am Samstag in Genf mit - sechs Monate, nachdem sie den internationalen Notstand ausgerufen hatte.