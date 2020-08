Jakob Pöltl und den San Antonio Spurs ist der Neustart in die NBA-Saison gelungen.

© APA (GETTY)

Die Texaner mit ihrem Center aus Wien gewannen am Freitag (Ortszeit) gegen die traditionell mittelmäßigen Sacramento Kings mit 129:120. Der 24-jährige "Big Man" Jakob Pöltl steuerte sieben Punkte und sechs Rebounds bei.

Pöltl gehörte wie schon in allen drei vorangegangenen Testspielen der Startformation der Spurs an. In 31:49 Minuten auf dem Parkett verbuchte er auch drei Assists und je zwei Steals sowie blockierte Würfe.

Das Duell der beiden Play-off-Anwärter war von hohem Tempo geprägt und brachte nicht weniger als 17 Führungswechsel. Am Ende seien seinem Team "zahlreiche wichtige Plays" gelungen, um den "Krimi" zu entscheiden, stellte Pöltl fest. DeMar DeRozan (27 Punkte, zehn Assists) und Derrick White (26 Zähler) waren die Protagonisten bei den Texanern, die am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) auf die in der Western Conference achtplatzierten Memphis Grizzlies treffen.

NBA-Leader Milwaukee Bucks besiegte die Boston Celtics mit 119:112 und wurde dabei vom blendend aufgelegten Giannis Antetokounmpo angeführt. Der "Greek Freak" bilanzierte mit 36 Punkten, 15 Rebounds und sieben Assists. In einem Offensiv-Spektakel setzten sich die Houston Rockets mit 153:149 n.V. gegen die Dallas Mavericks durch. Für James Harden standen dabei aufseiten der Sieger 49 Zähler zu Buche.

NBA-Ergebnisse vom Freitag: San Antonio Spurs (sieben Punkte, sechs Rebounds von Jakob Pöltl in 31:49 Minuten) - Sacramento Kings 129:120, Brookyln Nets - Orlando Magic 118:128, Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 140:135 n.V., Washington Wizards - Phoenix Suns 112:125, Milwaukee Bucks - Boston Celtics 119:112, Dallas Mavericks - Houston Rockets 149:153 n.V.