Schaden in Millionenhöhe bei Brand in Eisenstädter Autohaus

Der Brand in einem Eisenstädter Autohaus in der Nacht auf Donnerstag dürfte einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Die betroffenen Gebäudeabschnitte, etwa ein Öllagerraum und die Kfz-Werkstatt, wurden zur Gänze zerstört, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Brandursache dürfte ein elektrischer Defekt an einem Kühlaggregat gewesen sein.