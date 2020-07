Ludwig: Wiener Linien werden Citybike-System übernehmen

In der Debatte um die Zukunft des Wiener Citybike-Systems hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch ein Machtwort gesprochen. Er kündigte vor Journalisten an, dass die Wiener Linien das komplette System übernehmen werden. Ein entsprechender Vertrag werde vorbereitet, sagte Ludwig. In rund zwei Monaten - und damit noch vor der Wien-Wahl - soll die Übernahme über die Bühne gehen.