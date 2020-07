Mann drohte in Wien-Meidling mit Gasexplosion in Wohnhaus

Ein Mann hat am Dienstag in einem Wohnhaus in Wien-Meidling in Suizidabsicht mit einer Gasexplosion gedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich alarmierte eine Mitbewohnerin gegen 13.30 Uhr die Exekutive und gab an, dass der 55-jährige iranische Staatsbürger ihr gegenüber die Drohung ausgesprochen habe. Er habe bereits Gas vom Ofen ausströmen lassen und Feuerzeuge bereitgelegt.