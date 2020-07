Fivers beim Europacup-Comeback gegen Benfica Lissabon

Handball-Erstligist HC Fivers Margareten trifft bei seinem Europacup-Comeback in der European League (früher EHF-Cup) in Qualifikationsrunde eins auf Benfica Lissabon. Das hat die am Dienstag in Wien vorgenommene Auslosung ergeben. Bei den Frauen bekommt es Hypo NÖ mit Molde HK Elite aus Norwegen zu tun, WAT Atzgersdorf hat gegen den Thüringer HC von ÖHB-Nationalcoach Herbert Müller anzutreten.