Schwimmerin am Neusiedler See von Ausflugsboot erfasst

Eine 61-jährige Wienerin ist am Samstagnachmittag beim Schwimmen im Neusiedler See bei Mörbisch von einem Ausflugsboot erfasst und verletzt worden, bestätigte die Polizei am Sonntag erste Informationen der Landessicherheitszentrale vom Samstag. Die Frau erlitt durch die Schiffschraube Verletzungen am Oberkörper.