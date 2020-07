Bluttat mit drei Toten in Kottingbrunn: Prozess im September

Die Bluttat mit drei Toten in Kottingbrunn (Bezirk Baden) wird in wenigen Wochen in Wiener Neustadt juristisch behandelt. Der Prozess findet am 1. und 8. September statt, teilte Gerichtssprecherin Birgit Borns am Donnerstag auf Anfrage mit. Ein 31-Jähriger muss sich wegen Mordes verantworten, er soll Frau, Tochter und Sohn getötet haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem eine Einweisung.