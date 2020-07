Kurz hat "viel Bewunderung" für Merkel

Nach dem harten Kampf um das EU-Budget ist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um versöhnliche Töne in Richtung seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel bemüht. Er habe "viel Bewunderung" für Merkel, die nicht nur für ihre Interessen kämpfe, sondern "zugleich in Brüssel versucht, den ganzen Laden zusammenzuhalten", sagte Kurz in einem Videointerview mit "Bild.de". "Das rechne ich ihr hoch an."