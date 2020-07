Immer mehr Unter-Dreijährige in Österreichs Kindergärten

Facebook

Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede: Während in Wien 44 Prozent und im Burgenland 34 Prozent der Null- bis Zweijährigen in einer Krippe oder Krabbelstube angemeldet sind, trifft das in der Steiermark nur auf 17 und in Oberösterreich auf 18 Prozent dieser Altersgruppe zu. In den übrigen Bundesländern besucht etwa jedes vierte Kind unter drei Jahren eine Betreuungseinrichtung (Salzburg: 22 Prozent, Kärnten: 25, Niederösterreich: 26, Tirol: 27, Vorarlberg: 28). Im Vergleich zu 2009 das größte Plus bei den Betreuungszahlen gab es - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - in der Steiermark (plus: 141 Prozent) und Oberösterreich (plus 115).

Vor dem ersten Geburtstag besuchen Kinder in Österreich nur höchst selten eine Betreuungseinrichtung (2 Prozent). Bei den Einjährigen liegt die Betreuungsquote bei 24 Prozent, unter den Zweijährigen bereits bei 54 Prozent.

Mit knapp 94 Prozent hat 2019 auch die Betreuungsquote bei den Drei- bis Fünfjährigen einen neuen Höchstwert erreicht, 2009 wurden noch rund 89 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe im Kindergarten betreut. Insgesamt besuchen damit rund 244.800 Mädchen und Burschen dieser Altersgruppe einen Kindergarten bzw. als vorzeitig Eingeschulte bereits eine Schule. Niederösterreich (98 Prozent) und das Burgenland (97) liegen dabei über dem Durchschnitt, Kärnten und die Steiermark mit jeweils rund 89 Prozent darunter.